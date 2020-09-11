Преемник Абэ: Суга как победитель Исибы и глава правительства по борьбе с коронавирусом

С объявлением об отставке премьер-министра Абэ Синдзо в рядах Либерально-демократической партии быстро развернулись и продвигаются высокими темпами выборы преемника. Неуклонно ведутся согласования, главным образом, вокруг генерального секретаря ЛДП Никай Тосихиро, с целью практически закрыть путь к креслу премьер-министра популярному в народе и очень желающему занять этот пост бывшему генсеку ЛДП Исибе Сигэру.

Исиба Сигэру: не по душе ни Абэ, ни Асо

Японскую политику приводит в движение отнюдь не тот или иной «политический курс». Видимость дискуссии по поводу политического курса – не более чем иллюзия. Японскую политику приводят в движение симпатии и антипатии. Будь то отдельные политики, партии или внутрипартийные фракции – все исходят из соображений потерь или приобретений. Соображения пользы или вреда для японского народа и государства не служат основой для предпринимаемых политических действий.

Абэ Синдзо очень не любит Исибу Сигэру. Не любит Исибу и Асо Таро. Каждый из них в бытность на посту премьер-министра испытал унизительный опыт заявлений со стороны Исибы о том, что «лучше уйти в отставку». Как Асо, так и Абэ отличаются сильными симпатиями и антипатиями к людям. В особенности это касается Абэ, который никогда не прощает тех, кто выставил его в негативном свете даже в мелочах. В период работы секретарем у своего отца Абэ Синтаро в то время, когда тот был министром иностранных дел, ему довелось столкнуться с весьма дурным обращением со стороны бюрократов. Это служит источником его нелюбви к чиновникам из министерства финансов.

Он доверяет бюрократам из Министерства экономики, торговли и промышленности, а также из Национального полицейского управления, с которыми не сталкивался прежде, и в результате они верховодят в официальной резиденции премьер-министра. Одним из таких заправил является Имаи Такая, выходец из Министерства экономики, торговли и промышленности, выбившийся в помощники с должности секретаря премьер-министра. А выходец из Национального полицейского управления Сугита Кадзухиро на посту заместителя генерального секретаря кабмина держит в своих руках все кадровые вопросы, заставляя трепетать бюрократию. Абэ не прощает единожды впавших в немилость. А за кадрами, которым он симпатизирует, он присматривает и после перехода на более отдаленные должности. В итоге все чиновники, кому выпало служить под началом Абэ, становятся беспрекословными исполнителями, а приставленные к Абэ журналисты прислушиваются к пожеланиям власти.

Суга предвидел возвращение Абэ после первой отставки

В 2007 году, после первого выхода Абэ в отставку с поста премьер-министра из-за обострения хронического язвенного колита, из офиса Абэ поступило предложение встретиться и выслушать его. Встреча состоялась в одной из закусочных токийского района Акасака. Кажется, это было после его выписки из Больницы университета Кэйо. Абэ не рассказал ничего такого, что могло впечатлить. Меня он слушал с изнуренным выражением на лице. «Уходить в отставку по болезни было очень горько, теперь мне как политику нужно шаг за шагом активно добиваться фактических результатов, и это непременно позволит отыскать путь», – по большей части в памяти остались подобные воодушевления.

В то время Абэ и не мечтал, что впоследствии вновь окажется в кресле премьер-министра и установит абсолютный национальный рекорд по продолжительности пребывания на этом посту. Между тем Суга Ёсихидэ тогда укреплялся в решимости вновь сделать ставку на Абэ. От моего замечания: «Политик, который ушел таким образом, вряд ли сможет снова блеснуть на посту премьер-министра, так что лучше не делать глупостей», Суга решительно отмахнулся: «Вы просто не знаете, насколько сильными способностями и привлекательностью Абэ обладает как лидер – просто оторопь берет».

Когда я смотрел по телевизору уже вторую пресс-конференцию, на которой Абэ объявлял о выходе в отставку, мне подумалось, что Абэ впервые говорил на пресс-конференции своими словами. Он не пользовался телесуфлером, вместо этого он говорил сам, и довольно слабо. Вот что заметил, слушая эту прямую трансляцию, один из депутатов-тяжеловесов из Либерально-демократической партии: «Похоже, безрассудное поведение во время ответов на вопросы в парламенте было вызвано не чем иным как депрессией из-за язвенного колита».

Отлично просчитанный сценарий второго ухода

Отставка, которая на первый взгляд может показаться неожиданной, как с точки зрения выбора момента, так и с точки зрения процедуры выбора последователя великолепно просчитана до мелочей. Двухкратное обследование в Больнице университета Кэйо было чересчур продолжительным, и в политических кругах тут же заговорили: «У Абэ вновь обострился язвенный колит», «Не уйдет ли он в отставку уже в этом году?» и тому подобное. Единственное средство массовой информации, способное вызвать политические подвижки – еженедельник «Сюкан бунсюн» сообщил: «У Абэ рецидив, пока правительство борьбы с коронавирусом возглавит Суга». И все-таки многие продолжали считать, что на пресс-конференции премьер-министр прояснит состояние своего здоровья и расскажет о мерах по борьбе с коронавирусом.

Решение об отставке Абэ принял единолично. До сих пор не нашлось никаких свидетельств в пользу того, что он об этом с кем-то советовался. В сентябре-октябре 2020 года предстояли участие в Генеральной ассаблее ООН в Нью-Йорке, кадровые перестановки в кабинете министров, осенняя внеочередная парламентская сессия и борьба с коронавирусом – его график был практически пуст. Как раз в этот срок уложилось расписание всех процедур, необходимых при смене премьер-министра. Причем в нынешней обстановке для выборов следующего лидера достаточно обойтись процедурой голосования депутатов обеих палат парламента плюс представителей от каждой префектуры, а не устраивать обычные выборы с участием как депутатов обеих палат, так и рядовых членов партии. Разгар коронавирусной инфекции наверняка сведет на нет голоса желающих требовать провести голосование среди рядовых партийцев.

Шок от неожиданной отставки в душе Абэ вытесняет опасение: «Лишь бы не допустить, чтобы преемником стал Исиба». Вероятно, поначалу Абэ был внутренне расположен к Кисиде Фумио. Но в случае, если выборы председателя ЛДП фактически свелись бы к противостоянию «Исиба против Кисиды», вероятность проигрыша Кисиды была слишком велика. Нет иного кандидата кроме Суги, способного одержать уверенную победу над Исибой, став «премьер-министром, продолжающим борьбу с коронавирусом». В случае победы Суги обеспечивается преемственность власти Абэ; он хорошо знаком с мерами, принимаемыми в связи с коронавирусом, а его пребывание на посту до окончания срока Абэ осенью будущего года послужит исполнением главного морального долга, обеспечив преемственность в борьбе с вирусом.

Курс на смену лидера при неизменности политического базиса власти Абэ

Кога Макото, который должен был бы служить щитом, прикрывающим тыл Кисиде, чувствовал его недостаточность. При этом отношения Коги с Сугой быстро становились все более тесными. Неплохие отношения у Суги и с Никай Тосихиро. Суга не располагает собственной парламентской фракцией, но именно ее отсутствие делает его сильной кандидатурой. Если клику Абэ – фракцию Хосоды поддержат фракции Асо, Кисиды, а вдобавок Такэситы, то правительство под руководством Суги родится практически в тот же момент. Если всего на год – будет поддержка даже от Кисиды.

Проблема состоит в том, как быть с Асо Таро, который совершенно несовместим с Сугой. Для Асо главный источник головной боли – Коно Таро, состоящий с ним в одной фракции. В случае выставления кандидатуры фракция Асо расколется. При выдвижении же Суги Коно проще отказаться от выставления собственной кандидатуры, поскольку они связаны через префектуру Канагава (и Суга, и Коно избирались в депутаты именно в этой префектуре).

В конечном счете стратегия состоит в том, чтобы оставить без изменения политический базис власти Абэ, сменив лишь лицо головной фигуры. Суга приехал в столицу из префектуры Акита по окончании полной средней школы, а через два года, работая на одной из столичных картонных фабрик, стал учиться на вечернем отделении Университета Хосэй. Через университет он был представлен политику Накамуре Умэкити, тоже выходцу из Хосэй, который был спикером Палаты представителей, после чего поступил в офис Оконоги Хикосабуро – депутата из той же фракции Накасонэ. После этого Суга стал всесторонней опорой губернатору префектуры Хоккайдо Судзуки Наомити. Судзуки тоже выпускник вечернего отделения Хосэй. Выстраивание таких тесных межчеловеческих отношений является характерной чертой Суги, поразительно напоминающей Кадзияму Сэйроку, которого он считает своим учителем.

В этом смысле выбор в качестве преемника Суги, который помог Абэ вновь занять пост премьер-министра и в качестве генерального секретаря кабинета министров поддерживал пребывание Абэ у власти, самое длительное в истории, представляется вполне естественным.

Жизненный путь Суги до настоящего времени обладает привлекательностью, до странного напоминающей миф о Танаке Какуэе. История жизненного успеха Суги, который вознесся в среде политиков, по большей части представляющих элиту, наверняка придется по душе широким массам. Тем не менее, как выходец из того же региона Тохоку я с волнением слежу, сложится ли все благополучно. Хотя Суга Ёсихидэ выходец из префектуры Акита, а я из соседней префектуры Ямагата, голос и манера речи у нас практически идентичны. В прошлом те, кто смотрел нашу беседу по телевизору, замечали, что если не видишь экрана, то даже непонятно, кто именно говорит в данный момент.

В течение года имеется возможность распустить парламент и провести всеобщие выборы; срок полномочий тоже истекает в сентябре будущего года. Обратить «власть на первое время» в полноценную не так уж сложно. Достаточно одержать побуду на всеобщих выборах вслед за роспуском парламента – и власть станет самой настоящей без излишних формальностей.

Фотографии к заголовку: слева генеральный секретарь кабинета министров Суга Ёсихидэ, справа бывший генеральный секретарь ЛДП Исиба Сигэру (оба снимка предоставлены Jiji Press)

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