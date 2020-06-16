Банк Японии расширит масштабы помощи в условиях коронавируса до 110 трлн йен
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Токио, 16 июня (Jiji Press). Банк Японии заявил, что увеличил общий объём мер поддержки корпоративного финансирования, связанных с кризисом нового коронавируса, примерно до 110 трлн йен.
Решение было объявлено после двухдневного заседания Совета по вопросам политики Банка Японии, которое закончилось сегодня.
Общая сумма была увеличена по сравнению с первоначально запланированными 75 трлн йен после принятия 12 июня второго дополнительного бюджета правительства на 2020 год, предусматривающего дополнительные меры по борьбе со вспышкой вируса.
В новую сумму входит 20 трлн йен для покупки коммерческих бумаг и корпоративных облигаций и 90 трлн йен для финансирования фондов финансовым учреждениям, в основном тем, которые поддерживают малый бизнес и индивидуальных предпринимателей.
Центральный банк также решил оставить текущую политику смягчения денежно-кредитной политики без изменений. Совет по политическим вопросам проголосовал восемь к одному за сохранение краткосрочной процентной ставки на уровне минус 0,1 процента и сохранять доходность 10-летних государственных облигаций на нулевом уровне.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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