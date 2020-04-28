Япония поможет ресторанам установить вентиляционные системы, необходимые в условиях эпидемии
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Токио, 27 апреля (Jiji Press). Министерство охраны окружающей среды Японии готово предоставить субсидии, чтобы помочь ресторанам установить высокоэффективные системы вентиляции помещений, предназначенные снизить риск заражения коронавирусом нового типа.
Средства будут выделены для приобретения и установки вентиляционных систем, обеспечивающих баланс теплообмена между воздухом в помещении и свежим воздухом, поступающим снаружи, что позволяет поддерживать постоянную температуру внутри помещений. Эти энергоэффективные системы играют важную роль в борьбе с глобальным потеплением, поскольку при их использовании не требуется дополнительное нагревание или охлаждение воздуха.
Министерство выделило средства для реализации этой меры в рамках проекта дополнительного государственного бюджета на 2020 финансовый год.
Считается, что риск передачи коронавируса особенно высок в закрытых помещениях с плохой вентиляцией. Вероятно, именно по этой причине все больше людей избегают посещать рестораны в период продолжающегося вирусного кризиса. Программа помощи предлагается также потому, что в условиях пандемии именно владельцы ресторанов значительно пострадали из-за указов правительства о соблюдении гражданами требований самоизоляции.
Субсидии будут выплачиваться для покрытия от половины до двух третей затрат на установку современных систем вентиляции, каждая из которых стоит около 500 000 йен. По прогнозам министерства, эта мера поможет установить около 3000 вентиляционных систем в 800-1000 населенных пунктах по всей стране.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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