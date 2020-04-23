Банк Японии обдумывает возможность продления денежного стимулирования
НовостиЭкономика Политика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 23 апреля (Jiji Press). 23 апреля стало известно, что в связи с продолжающимся негативным воздействием пандемии коронавируса на японскую экономику, Банк Японии рассматривает возможность принятия на следующей неделе дополнительных мер денежно-кредитного стимулирования.
По сведениям информированных источников, на заседании Исполнительного совета по вопросам политики, которое состоится в понедельник, Банк Японии, вероятно, продлит программу денежного стимулирования на второй месяц подряд, что является необычным шагом для банка.
Среди возможных мер - расширение прямых закупок корпоративных облигаций и коммерческих бумаг для улучшения финансирования бизнеса.
Многие компании испытывают падение доходов, поскольку экономическая активность резко упала, особенно после того, как 16 апреля, в качестве меры противодействия кризису COVID-19, правительство ввело расширенный режим ЧП на всей территории страны.
Источники сообщили, что Банк Японии считает необходимым усилить поддержку компаний, так как многие из них сталкиваются с необходимостью изыскания дополнительных денежных средств для преодоления внутреннего кризиса.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Выпуск новых госзаймов на 16,8 трлн йен для преодоления коронавируса: оздоровление финансов существенно отдаляется
- Государственный долг Японии составил 1071 трлн йен, или 8,45 млн йен на человека
- Квадриллионный государственный долг: как восстановить финансовое здоровье Японии?
- Профессор Стефани Келтон: огромный долг Японии не является проблемой для экономики
- «Ересь» СДТ: риски решения стоящих перед Японией финансовых задач радикальными методами
- Каким будет выход из сверхмягкой политики? Банку Японии пора объясниться
- Пять лет Куроды во главе Банка Японии: результаты политики и требующие решения задачи
- Финансовые институты Японии вэпоху Хэйсэй: преодоление последствий краха «мыльного пузыря» иборьба с дефляцией
- Финансовые проблемы японских пенсионеров
- Пять лет Куроды Харухико на посту руководителя Банка Японии: почему не удалось покончить с дефляцией?
- Можно ли прожить на пенсию в Японии?
- В допбюджет 2020 года войдёт выплата пособий в 100 тыс. йен ＝ премьер-министр распорядился подготовить бюджет заново
- В рамках борьбы с коронавирусом правительство рассматривает вопрос о новой выплате населению по 100 тыс. йен на человека: партия Комэй требует «раздать всем», Либерально-демократическая партия не согласна
- Япония планирует раздать по 100 000 йен без учета уровня доходов
- Японская правящая коалиция одобрила пакет налоговых льгот для снижения ущерба от коронавируса
- Региональные банки и кредитные общества будут задействованы в выдаче беспроцентных ссуд ＝ Льготное кредитование и выплаты малым и средним предприятиям: Совет по инвестициям в будущее обсудил меры по борьбе с коронавирусом
- Инициатива по отсрочке региональных выборов в зоне чрезвычайного положения: партия Комэй изучает возможности, премьер-министр против
- Жизнь при чрезвычайном положении: не волнуйтесь, всё необходимое для жизни будет обеспечено!
- До отметки в 1000 инфицированных прошло 65 дней, до 2000 – 11 дней: как распространяется коронавирус в Японии
- Другие статьи о ситуации с коронавирусом
монетарное смягчение Jiji Press монетарная политика коронавирус COVID-19