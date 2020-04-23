Банк Японии обдумывает возможность продления денежного стимулирования

Новости

Токио, 23 апреля (Jiji Press). 23 апреля стало известно, что в связи с продолжающимся негативным воздействием пандемии коронавируса на японскую экономику, Банк Японии рассматривает возможность принятия на следующей неделе дополнительных мер денежно-кредитного стимулирования.

По сведениям информированных источников, на заседании Исполнительного совета по вопросам политики, которое состоится в понедельник, Банк Японии, вероятно, продлит программу денежного стимулирования на второй месяц подряд, что является необычным шагом для банка.

Среди возможных мер - расширение прямых закупок корпоративных облигаций и коммерческих бумаг для улучшения финансирования бизнеса.

Многие компании испытывают падение доходов, поскольку экономическая активность резко упала, особенно после того, как 16 апреля, в качестве меры противодействия кризису COVID-19, правительство ввело расширенный режим ЧП на всей территории страны.

Источники сообщили, что Банк Японии считает необходимым усилить поддержку компаний, так как многие из них сталкиваются с необходимостью изыскания дополнительных денежных средств для преодоления внутреннего кризиса.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме