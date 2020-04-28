«Пусть пока поплавает!» – выбор рыбака при обвале цен в коронавирусный кризис

Распространение коронавируса нового типа принесло резкие перемены в жизнь множества людей. В связи с призывами к населению воздерживаться от выхода из дома без неотложной необходимости многие предприятия общественного питания вынуждены серьезно ограничивать масштабы своей работы. Это сказывается и на многих производителях первичного сектора – сельского хозяйства и рыболовства, которые лишились мест сбыта своей продукции и несут убытки из-за падения цен. В такой ситуации один рыбак решил: «С ловом я пока повременю», оставил свой катер и взялся за перо (конечно, на самом деле никакого пера он в руки не брал, а, по собственному признанию, набрал текст на экране смартфона).

Как удивительно все поменялось с этим коронавирусом: рыба по всей стране совсем не ловится, а цены рухнули!

Я – рыбак из рыбацкой деревни в префектуре Мияги. День за днем СМИ все твердят: «Борьба с коронавирусом нового типа выходит на очень важный этап». Рыбаки – не исключение. Разумеется, приходится соблюдать меры против вируса. Но вдобавок мы, рыбаки, сейчас сталкиваемся с другой проблемой.

Это скудные уловы и вместе с тем резкое падение цен.

Вы, должно быть, уже замечали в газетах или по телевизору новости в духе: «Совсем не ловится осенняя кета», «Скудные уловы тихоокеанского голубого тунца» или «В Акаиси перестал ловиться осьминог». Плохие уловы не только в префектуре Мияги, а в масштабах всей страны, причем независимо от вида рыбы и других морских обитателей.

Ни угря, ни кеты, ни осьминога!

Сам я в течение года в зависимости от того, для каких видов самый сезон, ловлю осеннюю кету – главный предмет промысла, а еще морского угря, тихоокеанскую треску, красного пагра (красный тай), ложного палтуса, бугорчатую асцидию, большую корифену (золотая макрель), мелкопятнистую макрель, осьминога, гигантского осьминога, разных крабов – всего и не перечислить. Место промысла очень богатое. Хотя нет, вернее, пожалуй, так: «место промысла было богатым».



Снимок сделал Ямасита Юто

Оскудение началось не сейчас. Что касается главного промысла – осенней путины лососевых, то практически все остаются с плохим уловом уже четыре года. Осень 2019-го тоже была практически пустой. Летний лов морского угря и зимняя добыча осьминога, увы, тоже приносят крохи. Но до сих пор, несмотря на скудные уловы, концы с концами как-то удавалось сводить.

Говоря просто, в обычных условиях, когда «нет рыбы» – имеем «сокращение поставок на рынок» и, цена, разумеется, повышается. Поэтому недостаточность уловов в какой-то мере компенсируется ценами, и в итоге объёмы продаж все-таки обеспечиваются.



Фотография предоставлена автором

Напротив, когда рыба в изобилии, и ловится её много, мы имеем «большое рыночное предложение», и цена снижается. Когда цены низкие, это компенсируется большими уловами. В общих чертах всё выглядит примерно так.

Как вы полагаете, с учётом сказанного, сейчас, когда рыба ловится плохо, цены на нее растут или снижаются?

Вы, конечно, скажете: «Растут!».

И я бы воскликнул: «Верно!!!» ... будь это обычный год.

Но в нынешнем году цены такие низкие, что диву даешься. Ничего не ловится, а дешевизна – курам на смех.

Еще в начале года, услышав, что где-то в китайском Ухане появились пациенты со странным воспалением лёгких, я не слишком обращал внимание, просто подивился: «Что это за коронавирус нового типа?». Мне и в голову не приходило, что с этим коронавирусом все окажется так серьезно. Даже когда в Китае ситуация стала обостряться день ото дня, я снисходительно считал: «До Японии, глядишь, и не доберется». Кто бы мог подумать, что он настолько распространится по всему миру.

Отменный красный тай по цене массовой рыбы

В последние годы мое судно привечали за то, что мы часто возвращались в порт с изрядными красными паграми (красный тай) – перекупщики и владельцы ресторанов нахваливали их, величая «лучшими в Японии».



Фотография предоставлена автором

На днях я выбрался за продуктами в супермаркет. Каждый раз, заходя в магазин, я непременно заглядываю в рыбный отдел. «Что нынче ловится?», «Почем продается?» – конечно, такое «маркетинговое исследование» естественно для рыбака, но дело не только в этом: поход в супермаркет приносит еще и удовольствие в духе: «пусть и не в море, а на рыбу погляжу».

Так вот, там продавались большущие красные пагры, причем, не разводные. Изысканная рыба, отлично нагулявшая жирок.

Направляясь к ней, я думал: «Небось, не меньше десяти тысяч йен просят, а может, все двадцать?» – и поразился, увидев ценник. Я ошибся на порядок. Просто глазам не поверил. За крупного, превосходного красного тая просили каких-то 900 йен. И цена была отнюдь не за 100 граммов. За всю рыбину. Еще там предлагали десятикилограммового сезонного зимнего желтохвоста, не разводного. Тоже отличная, упитанная рыба. За такую зимнюю, явно нагулявшую жирок рыбку просили две тысячи йен с мелочью.

Я какое-то время просидел дома, так что заметил происходящее с опозданием. Но если ТАКУЮ рыбу предлагают покупателю по такой итоговой цене, то сколько же удалось выторговать за рыбу тем, кто ее ловил? Пожалуй, для хозяюшек эти покупки чересчур удачны! А по отношению к рыбакам это слишком жестоко!

И все-таки я пишу эти строки вовсе не из желания крикнуть: «Помогите! Рыбаки в беде!»



Снимок сделал Ямасита Юто

Из-за коронавируса подешевели как рыба, так и мясо. С распространением инфекции людей призывают не выходить из дома без особой необходимости, а многие рестораны и питейные заведения вводят ограничения работы. А те, что работают, сталкиваются с резким падением спроса на проведение банкетов и прочего особого обслуживания, и, в конечном счете, выловленную рыбу сейчас просто некуда девать. Рыба, которая в обычное время направлялась в традиционные рестораны и дорогие магазины, появляется на прилавках супермаркетов со скидкой.

Хотя мой знакомый из Йокогамы ворчит: «В новостях твердят, что цены на рыбу рухнули, а в ближайшем супермаркете они прежние», насколько я могу судить, даже при прежней цене, по-видимому, предлагают рыбу более высокого качества.

Если рассматривать происходящее с позиции потребителя, то для рыбы, в прошлом уходившей в лучшие заведения, теперь этого путь закрыт, и она появляется в ближайшем супермаркете. Хорошая возможность сделать удачную покупку – задешево приобрести рыбу экстра-класса. На это стоит обратить внимание у прилавков или посмотреть в онлайне и побаловать себя за домашним столом.

«Избегать выхода из дома без неотложной необходимости» требуют от всей Японии. Но и «домашний отдых» понемногу приедается – даже стресс накапливается. Быть может, в таком случае стоит попытаться воспользоваться отличными ингредиентами, будь то рыба или мясо, и бросить вызов более изысканному меню? Подумать: «Что бы эдакое сделать?», и порадовать домашних как приготовлением, так и самой трапезой. Добавить к неспешности чуточку роскоши. Пожалуй, время от времени давать себе такую возможность – совсем неплохо.

Один из вариантов – дать рыбе поплавать

Лично я теперь намерен немного воздержаться от лова.

Мне думается, что цена рухнула настолько, что отнимать у рыбы жизнь нет нужды.

По всей стране множество рыбаков. Положение, обстоятельства, ситуация на берегу у всех разные. Наверняка где-то есть и те, кто считает: «Буду ловить и стараться продать подороже». Известно мне и то, что некоторые шкиперы отчаянно борются с ситуацией, говоря себе: «Нужно хотя бы команде какой-то заработок обеспечить».

Каждому рыбаку, конечно, решать за себя, и я не утверждаю, что какой-то ответ единственно верный – нужно уважать каждое решение. И уж совсем не стоит в такие тяжелые времена выискивать злодеев или препираться между собой.

Но раз уж выпал такой случай, я решил им воспользоваться, чтобы высказать собственное мнение.

Из многих возможных подходов мой выбор – «не ловить». Идея состоит в том, чтобы намеренно не заниматься ловом рыбы, цена на которую рухнула; я считаю, важно сказать себе: «Пускай пока поплавает». Если дать рыбе поплавать, то она подрастет. Отнерестившись, она даст жизнь следующему поколению. Ресурсы восстановятся, и это просто здорово!

Круглый год я веду лов только в своем заливе. Поэтому рыба моего залива для меня драгоценна. Занятие рыбака – брать жизнь у этого сокровища. Именно поэтому я не хочу продавать его задешево.

Что вы выберете, если вы рыбак – 10 тыс. йен за 100 штук или 10 тыс. йен за штуку? Я выберу второе. По-моему, не забирать жизнь по бросовым ценам – не худшая из альтернатив.

Люди склонны считать, что рыбак трудится только в море. На самом деле работы хватает и на берегу. В период, когда не ведется лов, рыбак к нему готовится – чинит сети, делает новую оснастку. Поскольку в разные сезоны ведется лов разной рыбы, необходимо соответственно менять всю эту оснастку. Конечно, я буду ловить рыбу, чтобы питаться – «к своему столу», а в остальном какое-то время потерплю – займусь работой на берегу.

Тяжелая ситуация не только у рыбаков. Достаточно посмотреть новости, чтобы понять: трудно всем, независимо от рода деятельности. И все-таки, это не война или цунами.

Будем держаться.



Фотография предоставлена автором

Фотография к заголовку: снимок сделал Ямасита Юто

Статьи по теме