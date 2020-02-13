Тунец – это не только торо! Щёчки и мясо с хребта – модная новинка в ресторане «Магуро Март» и магазине «Идзумигин»
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«Магуро Март» – модная молодёжная новинка
Ресторанчик «Магуро Март» в токийском районе Накано предлагает блюда с «экзотическими частями» тунца магуро. Найти свободный столик здесь невозможно. По словам владельца Хирасима Руй, он решил открыть заведение, где посетители, в особенности молодёжь, могли бы насладиться вкусными блюдами из «экзотических частей» тунца по доступной цене.
Ресторан открывается в 17:00 и сразу заполняется заказавшими столик посетителями. На фоне изящного интерьера бросается в глаза преобладание молодых пар и девушек.
Срединная часть голубого тунца накаоти – одна из изюминок меню «Магуро Март». Её закупают на рыбном рынке Тоёсу. Накаоти подают прямо с костями и едят, соскребая мякоть ложкой. Оригинальное блюдо быстро приобрело популярность. Многие сначала снимают его на смартфон, выкладывают фото в соцсетях и только затем приступают к дегустации.
Самое популярное блюдо – фирменный набор «Магуро Март» из шести видов тунца. Помимо филе аками и тю-торо в нём присутствуют такие экзотические части, как темя, подбородок и горло. Хозяин ресторана поделился с нами фирменным секретом. Оказывается, филе аками и тю-торо можно добывать из обрезков: «Аками есть в хвосте, а тю-торо – в голове рыбы».
Многие посетители приходят сюда ради экзотических частей рыбы, и раньше хозяин подробно объяснял желающим особенности и способы дегустации каждой позиции меню. Сейчас в связи с наплывом посетителей времени на всех не хватает, однако многие, особенно молодёжь, просто рады возможности поесть вкусного тунца по доступной цене.
Трансформация отбросов для ворон
«Экзотические части» – это мясо, оставшееся после удаления торо и аками на голове, позвоночнике, у плавников и на хвосте. Из головы тунца можно употреблять мясо возле жабер, темя, щёчки, а также богатые желатином глаза. Накаоти, то есть мясо вдоль хребта, используется сравнительно часто и известно в качестве топпинга для домбури – чашки риса с топпингом. На обрезку мяса у плавников и хвоста уходит немало времени, но из него тоже получаются вкусные блюда.
Сейчас рыбные обрезки приобрели статус «экзотических частей», однако ветеран-оптовик на новом рыбном рынке Тоёсу (Кото-ку) вспоминает: «Когда в экономике был подъём, на Цукидзи тунец магуро разлетался моментально, и нередко выручка от продаж достигала 10 миллионов йен. Мы каждый день выбрасывали множество оставшихся после разделки обрезков». По обеим краям дороги на Цукидзи валялись головы и хвосты тунца. Когда после обеда наплыв покупателей ослабевал, остатками лакомились вороны.
«Экзотические части» как часть стратегии продаж
Одна из причин популярности «экзотических частей» тунца на открывшейся в октябре 2018 года «новой кухне страны», как прозвали рынок Тоёсу, – это сокращение объёма продаж рыбы.
В 2011 году объём потребления мяса на душу населения превысил показатель потребления морепродуктов, и разрыв продолжает увеличиваться. Плохие уловы сайры и другой сезонной рыбы подлили масла в огонь, и снижение объёма продаж на рыбном рынке, начавшееся ещё на Цукидзи, не прекращается и после переезда в Тоёсу. Не стал исключением и тунец магуро – к показателям на уровне эпохи мыльного пузыря вернуться так и не удалось. На фоне сокращения объёма продаж продавцы рынка Тоёсу сошлись во мнении, что следует бороться не за количество, а за качество. Остатки, получаемые после разделки проданного на торгах свежего или мороженого тунца, тоже стали предлагать покупателям – ресторанам и розничным магазинам в рамках стратегии повышения качества обслуживания.
С проблемами в торговле сталкиваются и заведения общественного питания, включая суси-рестораны. На фоне перехода населения на потребление мяса добиться увеличения продаж только с помощью включения в меню популярных позиций из тунца уже невозможно. И тогда хозяева ресторанов обратили внимание на то, что раньше считалось обрезками. Многие рестораны стали приобретать по дешёвке хребет накаоти, теменное мясо и мясо возле жабер. Приготовление популярных новинок было затратным по времени, но позволяло хоть немного увеличить прибыль.
Интересы продавцов и покупателей рыбного рынка совпали. Оптовики Тоёсу стали нарезать оставшиеся после разделки части и продавать их приходящим за торо и другим сырьём поварам. Некоторые оптовики по уровню обслуживания превзошли супермаркеты, фасуя товар в упаковки и указывая на ценнике способ употребления – «для сасими», «для стейка», «для фритюра», «для карпаччо».
Магазин «Идзугин» – кладезь редких рецептов тунца
Некоторые розничные магазины специализируются на закупке экзотических частей тунца. В их числе – старинный магазин «Идзугин», расположенный в городе Ураясу префектуры Тиба. Хозяин приобретает тунца на рыбном рынке Тоёсу и уделяет большое внимание эффективному использованию обрезков.
Морита Цуридзао, владелец магазина «Идзугин» в третьем поколении, сочетает работу управляющего с творческой деятельностью. Его девиз – «Вернём рыбу в меню японцев». «У тунца есть множество вкусных частей, их просто нужно уметь готовить. Я всегда делюсь со своими покупателями подробными рецептами». Мы узнали несколько секретов приготовления экзотических частей тунца от Морита.
«Мясо возле жабер нужно жарить с солью или варить. Из щёк рекомендую делать стейки. Жилистое мясо с хвоста годится на караагэ или в карри. Чёрную кожицу можно отварить, нарезать соломкой и приправить мисо с уксусом. Из тонкой кожицы на животе получается отменный бульон для суимоно».
Ресторан «Магуро Март»
- Адрес: Токио, Накано-ку, Накано 5-50-3
- Часы работы: 17:00-23:15 (последний заказ) с понедельника по субботу; 16:00-23:15 в воскресенье и праздничные дни; 17:00-23:15 если воскресенье – предпраздничный день
- Как добраться: 6 минут пешком от станции Накано линии JR, 12 минут пешком от станции Араи-Якусимаэ линии Сэйбу
Магазин свежих морепродуктов «Идзугин»
- Адрес: префектура Тиба, город Ураясу, Хориэ 3-25-1
- Часы работы: 11:00-17:30 по понедельникам, вторникам и пятницам; 08:00-17:00 по субботам; 08:00-14:00 в воскресенье
- Выходной: среда
- Как добраться: 12 минут пешком от станции Ураясу линии Тодзай токийского метрополитена
Фотографии предоставлены автором статьи Кавамото Дайго
Фотографии ресторана «Магуро Март» сделаны редколлегией Nippon.com
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