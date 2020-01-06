[Видео] В Японии пойманный в преф. Аомори тунец продан за 193 млн йен

Новости

Токио, 5 января (Jiji Press). 276-килограммовый голубой тунец, пойманный в Ома, преф. Аомори, был продан за 193,2 миллиона йен на новогоднем аукционе на токийском оптовом рынке Тоёсу.

Цена рекордного тунца этого года уступает только прошлогодней, когда тунца оценили в 330 миллионов йен. Воды у Ома – одно из лучших мест для ловли тунца в стране.

Как и на прошлогоднем аукционе, победителем торгов стала компания «Киёмура», которая управляет сетью ресторанов суси «Сусидзаммай». Киёси Кимура, президент компании, выразил надежду на обилие вкусного тунца в этом году.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме