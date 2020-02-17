Почему растут цены на тунца на токийском рыбном рынке Тоёсу?

Общество Туризм

Первые торги тунца на рыбном рынке – одно из главных событий новогодних праздников. Новогодние цены на тунца всегда освещаются в новостях. В последнее время уровень цен беспрецедентно высок. Каковы критерии формирования цен на тунца?
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Рано утром 5 января 2020 года на первых торгах на токийском рыбном рынке Тоёсу 276-килограммовый тихоокеанский голубой тунец, выловленный в посёлке Оома префектуры Аомори, был продан за 193 200 000 (700 000 йен/кг, около 7000 долларов). Он оказался намного дешевле прошлогоднего 278-килограммового тунца, который ушёл за 333 600 000 йен (1 200 000 йен/кг). Тем не менее, два года подряд новогодние продажи на новом рыбном рынке ознаменовались беспрецедентно высокими ценами, которых никогда не видели на Цукидзи.

Подобные цифры на ценниках встречаются только в новогодние праздники, в них заложен рекламный эффект от освещения торгов в новостях и газетах. В обычные дни после горячих споров продавец и покупатель сходятся в цене в пределах 5 миллионов за рыбу.

Оценка качества по внешнему виду

Стоимость каждой рыбы определяется индивидуально. Уровень цен зависит в том числе от разновидности тунца. Самым элитным считается тихоокеанский голубой тунец, за ним по убывающей следуют австралийский тунец, большеглазый тунец и желтопёрый тунец. Особенно тщательно продавцы и покупатели относятся к выбору самого дорогого вида – тихоокеанского голубого тунца. На цену влияет и среда обитания – дикая рыба ценится намного выше. В последние годы технологии разведения рыбы в искусственных условиях значительно улучшились, однако фермерский тунец по-прежнему уступает дикому. Килограмм хорошего дикого тунца стоит от 7 до 30 тысяч йен, а за килограмм некрупного фермерского тунца дают всего 2-3 тысячи йен. Даже элитный голубой тунец, выращенный в неволе, стоит три тысячи за килограмм, а желтопёрый замороженный тунец – всего несколько сотен йен.

Покупатель-оптовик проверяет качество рыбы, освещая фонариком обрезанный хвост голубого тунца (фото автора)
Покупатель-оптовик проверяет качество рыбы, освещая фонариком обрезанный хвост голубого тунца (фото автора)

Ещё один значимый критерий ценообразования – способ лова. В рыбном порту Оома префектуры Аомори, где добывают элитного голубого тунца, используют два способа – ловля на крючок и ярусный лов. Для ярусного лова нужна длинная верёвка (ярус), к которой через определённые промежутки прикреплены крючки. При ярусном лове, как и при ловле на крючок, рыба не повреждается. Непрофессионалам может показаться, что ловля удочкой – более дорогостоящий метод, однако ветераны рынка Тоёсу предпочитают ярусный лов. Пользующиеся удочками рыбаки выходят на рыбалку по одному или вдвоём на маленьких лодках, смертельная схватка с тунцом может затянуться, а возможность поддерживать уровень свежести улова на борту есть не всегда. Ярусный лов – это командная игра, для хранения рыбы есть всё необходимое, поэтому цвет тунца практически не изменяется. Качество рыбы зависит от множества факторов, включая её размеры и мастерство рыбака, однако следует отметить, что оба тунца, проданных более чем за 100 миллионов йен на новогодних торгах 2019 и 2020 года, были добыты в порту Оома с помощью ярусного лова.

На следующей ступеньке – рыба, выловленная с помощью ставного невода и кошелькового невода. Кошельковый невод – это эффективный метод ловли, позволяющий захватить целый косяк рыбы, однако если попавший в сети тунец будет метаться, он устанет и может получить травму, а это приведёт к снижению качества. Бывают и исключения – среди оптовиков Тоёсу популярна рыба летнего улова из порта Сиогама (префектура Мияги), Сакаиминато (префектура Тоттори) и некоторых других портов и рыболовных ассоциаций.

Оптовики оценивают качество мороженого тунца перед началом торгов (фото автора)
Оптовики оценивают качество мороженого тунца перед началом торгов (фото автора)

Импортный тунец – конкурент внутренней продукции

Ещё один критерий – размер тунца. На рынке больше смотрят не на длину, а на вес рыбы. Чем тяжелее тунец, тем больше в нём жирного торо, тем выше цена. По мнению ветеранов-оптовиков, оптимальный вариант – это тунец весом от 100 до 250 килограммов. Рыба, весящая более 100 килограммов, относится к категории «крупной», тунец менее 30 кг считается мелочью. Однако вес – это лишь один из ориентиров. Тунец среднего размера весом 90 кг с качественным мясом может стоить дороже более крупной рыбы.

Отрезанный хвост незаменим для определения качества тунца. Он помогает оптовикам оценить уровень жирности, качество мяса (упругость, умами) и цвет (фото автора)
Отрезанный хвост незаменим для определения качества тунца. Он помогает оптовикам оценить уровень жирности, качество мяса (упругость, умами) и цвет (фото автора)

Рыба японского производства популярнее импортной. Япония считается крупнейшим потребителем тунца, и высококачественную рыбу доставляют самолётами со всего мира. В последнее время в Тоёсу за крупного тунца (от 100 кг) из Северной Каролины и Бостона назначается более высокая цена, чем за японского – 10 000 йен/кг, то есть несколько миллионов йен за рыбу.

Блоки тунца на витрине оптового магазина. На этикетке указано место производства рыбы – это важно для приходящих за покупками поваров из суси-баров (фото автора)
Блоки тунца на витрине оптового магазина. На этикетке указано место производства рыбы – это важно для приходящих за покупками поваров из суси-баров (фото автора)

Безмолвные торги

Торги на сырого тунца начинаются в 5:30 утра после удара колокола. Цена назначается с помощью специальных жестов под названием тэяри.

Таблица жестов тэяри в зале оптовой торговли (фото автора)
Таблица жестов тэяри в зале оптовой торговли (фото автора)

Это очень удобно с учётом окружающего шума. Выброшенный указательный палец обозначает единицу, указательный и средний палец – 2. Если поднять указательный палец, затем опустить его и быстро поднять вновь – это две единицы. Если держать указательный палец поднятым, а средний палец опустить и поднять вновь – это единица и двойка. В зависимости от контекста, то есть вида рыбы и рыночного курса, это может обозначать 1100 и 1200 йен или на порядок больше – 11 000 или 12 000 йен. Победителем торгов становится покупатель, назначивший с помощью тэяри самую высокую цену. Чтобы заполучить желанную рыбу, можно играть на повышение. Иногда торги заканчиваются уже через 5 секунд.

Чтобы победить на новогоднем аукционе, владельцу сети ресторанов «Суси Дзаммай» Киёмуре пришлось сражаться несколько минут, и назначенная цена достигла 700 000 йен/кг. Участие в торгах требует немало энергии не только от покупателей, но и от продавцов – им приходится мгновенно принимать решение, выбирая самую высокую цену из множества поднятых рук. Если вам доведётся побывать на Тоёсу, не упустите возможность понаблюдать за этим горячим безмолвным диалогом, чтобы погрузиться в атмосферу рыбного рынка.

Президент компании «Суси Дзаммай» Кимура Киёси осматривает живот голубого тунца, определяя качество рыбы (фото предоставлено рыбным рынком)
Президент компании «Суси Дзаммай» Кимура Киёси осматривает живот голубого тунца, определяя качество рыбы (фото предоставлено рыбным рынком)

Фотография к заголовку: Президент «Суси Дзаммай» Кимура демонстрирует тунца, приобретённого на новогодних торгах 2020 года за 193 200 000 йен (JIJI Press)

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