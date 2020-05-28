Япония ослабит требования к финансированию банков из государственных средств
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Токио, 26 мая (Jiji Press). По сведениям, полученным во вторник от информированных источников, Агентство финансовых услуг Японии планирует ослабить требования, касающиеся вливания бюджетных средств в банки, чтобы помочь им поддержать бизнес, пострадавший от последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Как сообщают источники, целью агентства является поддержка финансового положения банков, обеспечивающих стабильность финансовой системы страны.
В частности, при запросах на государственную субсидию, банкам не придется уточнять ответственность руководства или устанавливать финансовые целевые показатели.
Агентство также рассматривает вопрос о продлении срока получения банками финансирования из бюджетных средств на четыре года, сообщили источники. В настоящее время срок ограничивается мартом 2022 года.
В ходе текущей сессии парламента, которая должна завершиться в июне, Агентство планирует представить на рассмотрение законопроект о поправках к закону об укреплении финансовой функции, который должен послужить основой для государственного субсидирования банков. Подобные меры в ограниченные сроки принимались после Великого восточно-японского землетрясения.
[Авторские права: Jiji Press, Ltd.]
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