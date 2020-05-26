Свыше 200 трлн йен: премьер-министр Японии пообещал, что с учетом второго допбюджета меры защиты национальной экономики достигнут небывалого размаха

Новости

Токио, 25 мая (Jiji Press) На состоявшейся 25 мая пресс-конференции премьер-министр Абэ Синдзо объявил о намерении уже 27 мая утвердить решением Кабинета министров проект 2-го дополнительного бюджета на 2020 финансовый год. В совокупности с первым дополнительным бюджетом, заявил Абэ, общая величина «превысит 200 трлн йен». «Мерами крупнейшего в мире масштаба, каких не бывало, и, быть может, не будет никогда, мы сбережем экономику Японии в кризис, какие случаются раз в сто лет», – подчеркнул премьер-министр.

Общий масштаб экстренных мер экономической политики, утвержденной правительством в апреле, достигает 117 трлн йен. Ожидается, что и во 2-м допбюджете их величина составит порядка 100 трлн йен.

Говоря о помощи предприятиям, которым нанесло удар распространение коронавируса нового типа, премьер министр отметил: «Мы окажем мощную поддержку в обеспечении оборотных средств на общую сумму свыше 130 трлн йен». Через аффилированные с правительством финансовые институты, помимо субординированных займов, возврат которых имеет низкий приоритет в случае финансового краха, будут усилены вложения в основной капитал за счет увеличения инвестиционных квот. Это позволит укрепить финансовую базу предприятий.

Премьер-министр упомянул и принятое 22 мая Банком Японии решение о новых мерах предоставления финансовых средств малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям. «Правительство и Банк Японии будут и впредь вместе вырабатывать самые разнообразные меры», – заметил он.

Премьер-министр объявил о введении новой системы выплат, в рамках которой предпринимателям малого и среднего бизнеса, столкнувшимся с трудностями в оплате аренды, будет предоставляться до 6 млн йен. Он выразил намерение в дополнение к предусмотренным первым допбюджетом экстренным дотациям органам местного самоуправления, достигающим 1 трлн йен, выделить во втором допбюджете еще 2 трлн йен и тем самым довести общую сумму до 3 трлн.

Премьер-министр рассказал, что для усиления системы тестирования на наличие коронавируса нового типа, в дополнение к «увеличению финансирования более чем на 2 трлн йен», для работников здравоохранения и ухода будут предусмотрены денежные выплаты величиной до 200 тыс. йен.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме