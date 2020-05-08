Япония рассмотрит вопрос выдачи наличных нуждающимся студентам
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Токио, 8 мая (Jiji Press). В условиях кризиса, вызванного пандемией COVID-19, правительство Японии рассмотрит инициативу раздать нуждающимся студентам наличные средства, заявил в пятницу министр образования Хагиуда Коити.
Запрос о возможности выплаты по 100 000 иен на человека примерно 500 000 студентам и аспирантам, испытывающим экономические трудности, поступил от Сайто Тэцуо, генерального секретаря партии Комэй, выступающей в роли партнера по коалиции правящей Либеральной Демократической партии.
Министр положительно оценил инициативу и сообщил Сайто, что поддерживает эту просьбу, и что правительство рассмотрит ее в кратчайшие сроки.
По словам Сайто, для финансирования программы помощи Хагиуда рассчитывает использовать государственный резервный фонд.
«Это срочно», - сказал Сайто журналистам после встречи. «Думаю, раздача помощи начнется в течение двух-трех дней, или недели».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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