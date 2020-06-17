Япония ужесточает законодательство в отношении иностранных инвестиций в производство лекарств

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Токио, 15 июня. (Jiji Press). Правительство Японии заявило о планируемом ужесточении законодательства в отношении иностранного инвестирования японских производителей лекарств от инфекционных заболеваний и современного медицинского оборудования, включая аппараты вентиляции лёгких.

Таким образом стараются предотвратить приобретение китайскими или другими иностранными организациями японских компаний-производителей медицинской продукции. В условиях продолжающейся борьбы с пандемией COVID-19 эта мера призвана обеспечить стабильность поставок медицинских изделий внутри страны.

В соответствии с пересмотренным законодательством об иностранной валюте и торговле, правительство объявило о своем решении добавить медицинских производителей в список предприятий, связанных с национальной безопасностью. Поправка вступит в силу 15 июля.

Согласно пересмотренному закону, вступившему в силу 7 июня, необходимо заблаговременно уведомить правительство о приобретении иностранцами пакета акций в размере одного или более процентов в любой из отечественных компаний из этого списка.

В настоящее время в списке находится в общей сложности 558 компаний из 12 отраслей, включая вооружение, авиацию, космическую отрасль, атомную энергетику, связь и железные дороги.

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