Япония разрешит въезд для краткосрочных деловых поездок

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Токио, 22 октября (Jiji Press). Японское правительство обсуждает планы разрешения въезда в страну в деловых целях на срок до трёх дней с соблюдением определённых условий, сообщают правительственные источники.

По их словам, смягчение мер пограничного контроля в связи с пандемией COVID-19 ожидается не раньше следующего месяца.

Источники сообщают, что въезд для краткосрочных деловых визитов будет разрешён для 30 стран и регионов.

До сих пор Япония разрешала въезд в деловых целях путём заключения двусторонних соглашений на основе принципа взаимности, но на этот раз правительство планирует разрешать въезд даже из стран и регионов, которые отказывают во въезде японским путешественникам, согласно источникам.

Разрешение въезда для краткосрочных деловых поездок соответствует политике администрации премьер-министра Суги Ёсихидэ, направленной на увеличение числа прибывающих в Японию иностранцев, чтобы помочь восстановить экономику, пострадавшую от связанного с коронавирусом кризиса.

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