Япония рассматривает возможность открытия границ для иностранных туристов к Олимпийским играм в Токио

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Токио, 5 октября (Jiji Press). Министр по делам ревитализации экономики Нисимура Ясутоси Нисимура заявил, что японское правительство рассматривает возможность открытия границ для иностранных туристов к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио в следующем году.

На пресс-конференции он сказал, что в связи с планами проведения Игр в Токио необходимо решить ряд вопросов, в том числе принимать ли помимо спортсменов также и туристов из-за границы.

Япония постепенно ослабляет ограничения на въезд для нетуристических поездок. Из-за пандемии в Японии введены меры пограничного контроля и Олимпийские игры были отложены на год.

Нисимура сказал, что правительству необходимо подумать о том, как ослабить запреты на поездки для олимпийцев и паралимпийцев, а также прибывающих путешественников.

Он предположил, что правительство снова будет добиваться увеличения числа иностранных гостей. По словам Нисимуры, после Токийских игр правительство будет работать над увеличением ежегодного числа иностранных посетителей до 60 миллионов, внимательно следя за ситуацией в разработке вакцин и методов лечения коронавируса.

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