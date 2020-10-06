Япония рассматривает возможность открытия границ для иностранных туристов к Олимпийским играм в Токио
НовостиПолитика Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 5 октября (Jiji Press). Министр по делам ревитализации экономики Нисимура Ясутоси Нисимура заявил, что японское правительство рассматривает возможность открытия границ для иностранных туристов к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио в следующем году.
На пресс-конференции он сказал, что в связи с планами проведения Игр в Токио необходимо решить ряд вопросов, в том числе принимать ли помимо спортсменов также и туристов из-за границы.
Япония постепенно ослабляет ограничения на въезд для нетуристических поездок. Из-за пандемии в Японии введены меры пограничного контроля и Олимпийские игры были отложены на год.
Нисимура сказал, что правительству необходимо подумать о том, как ослабить запреты на поездки для олимпийцев и паралимпийцев, а также прибывающих путешественников.
Он предположил, что правительство снова будет добиваться увеличения числа иностранных гостей. По словам Нисимуры, после Токийских игр правительство будет работать над увеличением ежегодного числа иностранных посетителей до 60 миллионов, внимательно следя за ситуацией в разработке вакцин и методов лечения коронавируса.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Данные опроса показали, что 58,5% жителей Японии хотят проведения Олимпийских игр при сокращённом количестве зрителей
- Иностранных спортсменов освободят от двухнедельного карантина
- Президент МОК подчеркивает важность безопасности для успешного проведения токийской Олимпиады
- Международный олимпийский комитет полностью поддерживает проведение Олимпийских игр в Токио в 2021 году
- Размышления о токийских Олимпиадах в годовщину окончания войны: атмосфера эпохи и ее созвучие «призраку Игр 1940 года»
- Губернатор Коикэ: отложенные Олимпийские игры в Токио могут провести в упрощённой форме
- Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах: если Олимпийские игры в Токио не будут проведены следующим летом, их отменят
- Японский олимпийский комитет оспорил мнение МОК о том, что японская сторона примет большую часть расходов в связи с переносом Олимпиады из-за коронавируса
- Удар, нанесенный отсрочкой Игр, или исчезновение «волнолома» от экономического кризиса, вызванного коронавирусом
- Японский олимпийский комитет оспорил мнение МОК о том, что японская сторона примет большую часть расходов в связи с переносом Олимпиады из-за коронавируса
- История олимпийских потрясений, связанных с инфекциями: рассказывает известный комментатор Ямамото Хироси
- Начало отложенных Олимпийских игр в Токио запланировано на 23 июля 2021 года
- К достижению согласия с МОК отложить Игры в Токио до лета 2021 года: путь, пройденный от подачи заявки до пандемии коронавируса
- Слон-великан в ловушке коронавируса, или задачи, связанные с Играми в Токио (2)