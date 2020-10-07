Япония и Южная Корея ослабят ограничения на деловые поездки между двумя странами
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Токио, 6 октября (Jiji Press). Правительства Японии и Южной Кореи договорились ослабить связанные с коронавирусом ограничения на деловые поездки между двумя странами с 8 октября, как заявил министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу на пресс-конференции.
При краткосрочных визитах между странами не будет требоваться двухнедельный карантин при условии предоставления справки об отрицательном результате теста на коронавирус и плана поездки.
Постоянные посетители, в том числе иностранный персонал, будут принимать при условии двухнедельной самоизоляции в своих домах или других местах.
Также на пресс-конференции Мотэги сказал, что с 9 октября он совершит двухдневный визит в Монголию, планируя провести переговоры со своим монгольским коллегой Нямцереном Энхтайваном и нанести визит вежливости президенту Халмаагийну Баттулга.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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