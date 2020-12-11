В Японии откладывают решение о возможности нанесения удара по базам противника
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Токио, 10 декабря (Jiji Press). Правительство Японии продолжит обсуждение вопроса о том, признать ли в следующем году возможности нанесения ударов по базам противника, не устанавливая крайних сроков, хотя бывший премьер-министр Абэ Синдзо стремился прийти к решению по этому вопросу к концу этого года.
Кабинет премьер-министра Суги Ёсихидэ должен утвердить эту политику на заседании 18 декабря, сообщили источники в правительстве и правящей коалиции.
Менее чем за год до следующих выборов в Палату представителей, нижнюю палату парламента, правительство фактически откладывает обсуждение возможностей нанесения ударов по вражеским базам, в отношении которых существует сопротивление даже среди депутатов правящей коалиции.
Решение кабинета министров, намеченное на 18 декабря, будет включать два аспекта – строительство эсминцев с системой Aegis в качестве замены системы противоракетной обороны наземного базирования Aegis Ashore, от внедрения которой Япония отказалась, и преобразование ракет класса «земля-корабль» типа 12 в ракеты большой дальности, способные атаковать из-за пределов зоны поражения вражескими ПВО.
Решение кабинета министров должно продемонстрировать намерение правительства продолжить переговоры по вопросу о возможностях нанесения ударов по базам противника, заявив, что будут обсуждены способы «усиления сдерживания», сообщили источники.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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