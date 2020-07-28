Силы самообороны Японии расширяют свои возможности в электронных и кибер-войнах

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Токио, 27 июля (Jiji Press). Сухопутные силы самообороны Японии расширяют образовательные программы по электронным и кибер-войнам, стремясь сократить большой разрыв в таких навыках по сравнению с другими странами региона.

Новая учебная программа, посвященная радиоэлектронной борьбе, будет разработана к концу этого месяца в Школе связи Сухопутных сил в Йокосука, преф. Канагава.

Кроме того, курс, посвященный киберзащите, планируют открыть в апреле следующего года в Высшей технической школе Сухопутных сил в том же городе.

«Китай и Россия усиливают возможности своих военных в кибератаках и практические возможности для ведения электронных боевых действий», – заявил 23 июля министр обороны Коно Таро в своем выступлении в лагере Курихама Наземных сил, где расположена Школа связи. Перед выступлением Коно осмотрел в лагере мобильную сетевую систему радиоэлектронной борьбы (network electronic warfare system, NEWS), противодействующую коммуникациям противника, и ознакомился с единой учебной программой по киберобучению для наземных, морских и воздушных сил.

В сфере кибер- и электронных войн потрясением для всего мира было российское вторжение в Украину в 2014 году. Российские войска, разрушив сеть коммуникаций украинской армии, захватили систему управления войсками и подавили их с применением минимальной огневой мощи. Российская сторона одержала полную победу силами, втрое уступавшими украинским. Для противодействия новым способам ведения войны Силы самообороны в этом финансовом году формируют в гарнизоне Сухопутных сил в г. Кумамото подразделение электронной борьбы, в которое войдёт около 80 человек. Подразделение киберобороны увеличивают на 70 человек до 290, а до конца 2023 года штат войск связи планируют довести до тысячи и нескольких сотен человек. Работают также и над воспитанием кадров путём направления на учёбу в иностранные университеты и обучения на предприятиях, занимающихся кибербезопасностью.

Однако нельзя учитывать серьёзное отставание в этой сфере, когда в кибервойсках в Китае состоит 30 000 человек, а в Северной Корее – 6800. Для быстрого повышения оборонного потенциала существует система использования «белых хакеров» – высококлассных гражданских специалистов, однако она не реализуется из-за проблем обращения с секретной информацией и их нежелания подчиняться строгим рамкам работы государственных служащих, так что кадровая проблема пока не решена.

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