США требуют от Китая прекратить активность возле островов Сэнкаку

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Вашингтон, 23 февраля (Jiji Press). Правительство США требует, чтобы Китай прекратил вторжение в японские территориальные воды у островов Сэнкаку в Восточно-Китайском море, заявил представитель министерства обороны.

«В этом мы открыто поддерживаем суверенитет Японии, – заявил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. – Мы призываем китайцев избегать действий с использованием их судов береговой охраны, которые могут привести к ошибкам и потенциальному физическому, или же материальному ущербу».

В воскресенье два корабля китайской береговой охраны класса Haijing подошли к японскому рыболовецкому судну в водах вокруг находящихся под японским управлением островов Сэнкаку, на которые претендует Пекин.

Правительства Японии и США выразили обеспокоенность по поводу вступившего в силу в начале этого месяца нового закона Китая, который разрешает китайской береговой охране применять силу против иностранных организаций или отдельных лиц в случаях, которые Пекин считает нарушением суверенитета или юрисдикции.

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