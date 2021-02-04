В Японии депутаты от ЛДП призывают провести совместные военно-морские учения США И Японии возле островов Сэнкаку

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Токио, 2 февраля (Jiji Press). Группа законодателей Либерально-демократической партии приняла рекомендации, призывающие японское правительство провести совместные учения Сил самообороны страны и вооружённых сил США вокруг находящихся под управлением Японии островов Сэнкаку, на которые также претендует Китай.

Этот шаг парламентской группы ЛДП во главе с членом Палаты советников Аоямой Сигэхару был предпринят после того, как Китай ввёл в действие новый закон, разрешающий береговой охране использовать оружие.

Группа, которая призывает защищать достоинство и интересы Японии, представит рекомендации премьер-министру Суге Ёсихидэ не ранее 5 февраля.

В рекомендациях также содержится призыв к увеличению флота крупных патрульных судов береговой охраны Японии, проведению обследования окружающей среды на островах и сотрудничеству с Вьетнамом и другими странами, выступающими против нового китайского закона.

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