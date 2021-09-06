Россия создаёт безналоговую зону на Северных территориях

Политика

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Москва, 3 сентября (Jiji Press). Россия создаст безналоговую зону на островах, являющихся предметом многолетнего территориального спора с Японией, с целью привлечения инвестиций, заявил в президент Владимир Путин.

Об этом Путин он сказал во время пленарного заседания Восточного экономического форума, проводимого Россией во Владивостоке.

Он пояснил, что льготный режим будет доступен для российских компаний, а также для японского и прочего иностранного бизнеса.

Считают, что Россия стремится поощрять сотрудничество Японии в области совместной экономической деятельности на четырёх островах Северных территориями, при том, что в дискуссиях о принадлежности островов не было достигнуто заметного прогресса.

Российские власти принимают окончательные меры по созданию зоны, свободной от налогов.

３日、ロシア極東ウラジオストクで開かれた「東方経済フォーラム」に出席するプーチン大統領（ＥＰＡ時事）

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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