Беглец с Северных территорий находится под охраной в Японии
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Токио, 23 августа. (Jiji Press). Бежавший из России мужчина, утверждает, что прибыл с одного из островов, являющихся предметом территориального спора между Токио и Москвой. Он находится под охраной на Хоккайдо, сообщило японское правительство.
Источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что мужчину обнаружили в городе Сибэцу на острове Хоккайдо, расположенном недалеко от побережья аозле Кунасири, и 19 августа он был помещён под стражу полицией.
Кунасири – один из четырёх островов, контролируемых Россией и оспариваемых Японией.
Мужчина был допрошен региональным бюро иммиграционной службы в Саппоро, столице префектуры Хоккайдо, сообщил на пресс-конференции главный секретарь кабинета министров Като Кацунобу.
Источники сообщили, что мужчина сказал иммиграционным службам, что переплыл на Хоккайдо. Сообщается, что когда его нашли, он был одет в гидрокостюм. Также предполагалось, что он ищет убежища в третьей стране.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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