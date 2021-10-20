Корабли военно-морского флота Китая и России совершили проход через Сангарский пролив
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ТОКИО (Reuters). По информации, полученной от правительства Японии, в понедельник группа из 10 военно-морских судов Китая и России проследовала через пролив, отделяющий главный остров Японии Хонсю от ее северной части – острова Хоккайдо. В правительстве заявили, что уделяют пристальное внимание подобным действиям.
Япония впервые официально подтвердила совместное прохождение китайских и российских военных кораблей через Сангарский пролив, или Цугару, отделяющий Японское море от Тихого океана.
Хотя воды пролива считаются нейтральными, японско-китайские отношения уже давно страдают из-за противоречий, связанных с принадлежностью группы крошечных островков в Восточно-Китайском море. У Токио также существует территориальный спор с Москвой.
По словам заместителя Генерального секретаря кабинета министров Исодзаки Ёсихико, прозвучавшим на очередной пресс-конференции кабмина 19 октября, японское правительство внимательно следит за подобными действиями китайских и российских военных кораблей у берегов Японии, уделяя им особое внимание.
«Мы продолжим делать все от нас зависящее и вести пристальное наблюдение за водами и воздушным пространством вокруг Японии», - заявил господин Исодзаки.
Представитель министерства обороны Японии заявил, что маневр был совершен в соответствии с международными правилами и минобороны не зафиксировало нарушения японских территориальных вод.
В период с 14 по 17 октября в рамках военно-морского сотрудничества между двумя странами Россия и Китай провели совместные военно-морские учения в Японском море с участием боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота России.
В последние годы между Москвой и Пекином завязались тесные военные и дипломатические отношения. В то же время отношения обеих стран с Западом испортились.
(Репортаж Такэнаки Киёси; редактор Ричард Пуллин, перевод Nippon.com)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Дополнительная информация об ограничениях -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html
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