Япония и США проводят военные учения в рамках подготовки к вероятному конфликту с Китаем из-за Тайваня

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Лондон, 1 июля (Jiji Press). Япония и США проводят совместные военные учения в рамках подготовки к возможному конфликту с Китаем из-за Тайваня, сообщила Financial Times.

Согласно данным британской деловой газеты, представители которой беседовали с несколькими официальными лицами, осведомлёнными об этом вопросе, учения включают в себя «сверхсекретные настольные военные игры и совместные учения в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях».

В сообщении говорится, что официальные лица министерства обороны Японии и США начали серьёзное планирование возможной чрезвычайной ситуации с участием Тайваня и Китая в последний год правления администрации бывшего президента США Дональда Трампа.

Силы самообороны Японии и американские военные провели учения в Южно-Китайском море, которые, по словам газеты, были «квалифицированы как учения по оказанию помощи при стихийных бедствиях».

Проводились также учения вокруг островов Сэнкаку в самой южной префектуре Японии Окинаве, чтобы подготовиться к «любому конфликту с Китаем из-за Тайваня». Китай заявляет права на острова Сэнкаку, находящиеся под управлением Японии.

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