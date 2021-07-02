Япония и США проводят военные учения в рамках подготовки к вероятному конфликту с Китаем из-за Тайваня
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Лондон, 1 июля (Jiji Press). Япония и США проводят совместные военные учения в рамках подготовки к возможному конфликту с Китаем из-за Тайваня, сообщила Financial Times.
Согласно данным британской деловой газеты, представители которой беседовали с несколькими официальными лицами, осведомлёнными об этом вопросе, учения включают в себя «сверхсекретные настольные военные игры и совместные учения в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях».
В сообщении говорится, что официальные лица министерства обороны Японии и США начали серьёзное планирование возможной чрезвычайной ситуации с участием Тайваня и Китая в последний год правления администрации бывшего президента США Дональда Трампа.
Силы самообороны Японии и американские военные провели учения в Южно-Китайском море, которые, по словам газеты, были «квалифицированы как учения по оказанию помощи при стихийных бедствиях».
Проводились также учения вокруг островов Сэнкаку в самой южной префектуре Японии Окинаве, чтобы подготовиться к «любому конфликту с Китаем из-за Тайваня». Китай заявляет права на острова Сэнкаку, находящиеся под управлением Японии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Коммунистическая партия Китая в глазах послевоенной демократической Японии: от сочувствия и поддержки к неприятию и критике диктатуры
- Парламент Японии принял закон о земле, связанный с безопасностью от внешних угроз
- Воды у островов Сэнкаку как зона конфронтации: патрульные суда Управления береговой охраны Японии против «Береговой охраны» Китая
- Японско-китайские отношения в свете проблемы архипелага Сэнкаку: история и современность
- США требуют от Китая прекратить активность возле островов Сэнкаку
- Новый министр обороны США Ллойд Остин подтвердил намерения США защищать острова Сэнкаку
- Джо Байден подтвердил, что договор о безопасности между Японией и США распространяется и на острова Сэнкаку
- Стратегия обеспечения безопасности Японии в посткоронавирусном мире
- Китайские государственные суда в 2020 году находились в прилежащей зоне островов Сэнкаку 319 дней
- Премьер-министр Суга поздравил Джо Байдена с победой на выборах
- Смена курса американской дипломатии в связи с победой Байдена: чтобы унять тревоги, потребуется время
- Для выстраивания отношений с Японией Байден обратится к экспертам в области дипломатии
- Япония призвала Китай воздерживаться от военной активности у островов Сэнкаку
- На защиту отдалённых островов – с новейшими средствами: роль основного танка Сухопутных сил самообороны Японии