Парламент Японии принял закон о земле, связанный с безопасностью от внешних угроз

Новости

Токио, 16 июня (Jiji Press). Парламент Японии принял закон, регулирующий использование земельных участков, важных для национальной безопасности, таких как районы вблизи баз Сил самообороны и отдалённых приграничных островов.

Палата советников, верхняя палата парламента, одобрила законопроект на пленарном заседании большинством голосов при поддержке правящей Либерально-демократической партии и её партнера по коалиции Комэйто, а также некоторых оппозиционных сил, включая Демократическую партию для народа.

Законопроект одобрен нижней палатой Палаты представителей ранее в этом месяце.

Новый закон позволит правительству выяснять имена и гражданство владельцев земельных участков и зданий на определённых территориях, а также способы использования этой собственности.

Поскольку в прошлом в Японии наблюдались сомнительные сделки с недвижимостью, совершённые гражданами и компаниями Китая и Южной Кореи, закон призван дать правительству право контролировать такие случаи.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме