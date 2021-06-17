Парламент Японии принял закон о земле, связанный с безопасностью от внешних угроз
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Токио, 16 июня (Jiji Press). Парламент Японии принял закон, регулирующий использование земельных участков, важных для национальной безопасности, таких как районы вблизи баз Сил самообороны и отдалённых приграничных островов.
Палата советников, верхняя палата парламента, одобрила законопроект на пленарном заседании большинством голосов при поддержке правящей Либерально-демократической партии и её партнера по коалиции Комэйто, а также некоторых оппозиционных сил, включая Демократическую партию для народа.
Законопроект одобрен нижней палатой Палаты представителей ранее в этом месяце.
Новый закон позволит правительству выяснять имена и гражданство владельцев земельных участков и зданий на определённых территориях, а также способы использования этой собственности.
Поскольку в прошлом в Японии наблюдались сомнительные сделки с недвижимостью, совершённые гражданами и компаниями Китая и Южной Кореи, закон призван дать правительству право контролировать такие случаи.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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