В докладе правительства Японии основное внимание уделяется углублению военного сотрудничества между Китаем и Россией
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Токио, 13 июля (Jiji Press). В докладе правительства Японии, опубликованном 13 июля, основное внимание уделяется углублению военного сотрудничества между Китаем и Россией. При этом отмечается, что страны проводят совместное воздушное патрулирование на дальние расстояния над Японским морем и Восточно-Китайским морем в течение двух лет подряд.
В официальном документе по вопросам обороны от 2021 года патрулирования, проведенные в июле 2019 года и декабре 2020 года, называются «действиями, которые можно рассматривать как признаки углубления китайско-российских отношений».
В документе описываются учения с использованием карты маршрута полёта, и отмечено, что китайские бомбардировщики H-6 и российские бомбардировщики TU-95 встретились над островами Такэсима в префектуре Симанэ на западе Японии и вместе пролетели над Японским и Восточно-Китайским морями.
В ежегодном техническом документе по вопросам обороны также анализируется недавняя деятельность российских вооруженных сил, и отмечается, что в последние годы военные «имели тенденцию размещать передовое оборудование и на Дальнем Востоке страны».
В документе отмечено, что в этом году российские модернизированные фрегаты провели учения по стрельбе крылатыми ракетами в Японском море.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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