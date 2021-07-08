В Японии источниками киберугроз назвали Китай, Россию и Северную Корею

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Токио, 7 июля (Jiji Press). Правительство Японии назвало Китай, Россию и Северную Корею источниками угрозы кибератак в проекте будущей стратегии кибербезопасности, принятой 7 июля.

Япония впервые упомянула конкретные страны как источник угроз в стратегии кибербезопасности.

Проект был принят на заседании штаб-квартиры стратегии кибербезопасности, возглавляемой генеральным секретарем кабинета министров Като Кацунобу. Ожидается, что новая стратегия будет одобрена на заседании правительства уже осенью этого года.

«Используя все возможные возможности и средства, которые может обеспечить страна, всё правительство должно слаженно работать (над мерами против кибератак), начиная от первоначального ответа до политических мер», – сказал Като на встрече.

«Я надеюсь, что будут предприняты конкретные шаги для дальнейшего укрепления системы и функций, включая ежедневные тренировки», – также отметил Като.

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