Министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса выразил серьёзную озабоченность в связи с военной активностью России
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Токио, 25 ноября (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса выразил серьёзную обеспокоенность расширением военной деятельности России возле Японии во время телефонных переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
Это первые телефонные переговоры между ними с момента вступления Хаяси в должность.
Министры Японии и России договорились встретиться лично в ближайшее время для продолжения двусторонних переговоров по урегулированию давнего территориального спора и заключению мирного договора о Второй мировой войне.
По территориальному вопросу, касающемуся Северных территорий – четырёх контролируемых Россией островов, они подтвердили соглашение на высшем уровне 2018 года об ускорении переговоров на основе Совместной японо-советской декларации 1956 года, в которой содержится намерение передать Японии два из четырёх островов после заключения мирного договора.
Хаяси обратился к Москве с просьбой о сотрудничестве для скорейшего возобновления программы, позволяющей безвизовый въезд на острова японцам, ранее жившим там. В настоящее время программа приостановлена из-за пандемии коронавируса.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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