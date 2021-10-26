Китай и Россия завершили военно-морское патрулирование у берегов Японии

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Токио, 25 октября (Jiji Press). Китай и Россия объявили о завершении своего первого совместного военно-морского патрулирования, в ходе которого военные корабли прошли большую часть протяжённости Японского архипелага, и военно-морских учений возле Японии.

Министерство национальной обороны Китая отрицает, что Пекин и Москва имели в виду какую-либо третью страну при проведении своих мероприятий, заявив, что ни один из их военных кораблей не заходил в территориальные воды какой-либо другой страны. Однако эти шаги очевидно направлены на демонстрацию единства китайских и российских вооружённых сил в противодействии союзу между Японией и США.

23 октября министерство сообщило, что 10 китайских и российских военных кораблей с шестью вертолётами корабельного базирования участвовали в совместном патрулировании, которое началось 17 октября и закончилось днём 23 октября.

После начала совместного патрулирования возле Владивостока на Дальнем Востоке России 10 судов 18 октября прошли через пролив Цугару между главным островом Японии Хонсю и самой северной префектурой Хоккайдо, международным проливом, открытым для иностранных судов.

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