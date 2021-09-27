Министр иностранных дел Японии выступил против создания безналоговой зоны на Северных территориях
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Токио, 24 сентября (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу заявил своему российскому коллеге Сергею Лаврову, что предложение России о создании безналоговой особой экономической зоне на островах, являющихся предметом территориального спора, конфликтует с позицией Японии.
Мотэги заявил об этом во время переговоров с Лавровым в Нью-Йорке. Создание беспошлинной зоны на четырёх островах Северных территорий, расположенных в северо-западной части Тихого океана, было предложено президентом России Владимиром Путиным.
Мотэги отметил, что Япония хочет, чтобы совместная экономическая деятельность на островах велась таким образом, который не будет наносить ущерба их правовому положению.
Он также сказал, что Япония планирует развивать взаимовыгодные отношения с Россией, в том числе в связи с заключением мирного договора после Второй мировой войны. Мотэги и Лавров договорились продолжать соответствующие обсуждения.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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