Япония выразила протест против создания Россией безналоговой зоны на Северных территориях

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Токио, 6 сентября (Jiji Press). Япония подала протест против плана России по созданию безналоговой зоны на островах, являющихся предметом территориального спора между двумя странами, заявил глава кабинета министров Като Кацунобу.

«Достойно сожаления, что Россия планирует внедрять систему регионального экономического развития на основе своих законов и постановлений», – сказал Като на пресс-конференции, добавив, что такой шаг противоречит позиции Японии по территориальному вопросу.

На экономическом форуме во Владивостоке 3 сентября президент России Владимир Путин заявил, что его страна создаст такой особый район, чтобы привлечь инвестиции на острова, фактически контролируемые Россией.

По словам Като, заместитель генерального директора Бюро по европейским делам министерства иностранных дел Японии Токуда Сюити выразил протест по поводу этого шага России во время встречи с высокопоставленным должностным лицом посольства России в Токио.

По словам Като, Япония и Россия договорились вести совместную экономическую деятельность на спорных островах, не подрывая правовых позиций обеих сторон, предполагая, что Токио продолжит переговоры с Москвой.

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