Россия разработает законодательство о создании особой зоны для освоения Северных территорий
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Москва, 19 октября (Jiji Press). Президент России Владимир Путин поручил своему правительству подготовить к 1 августа 2022 года закон о создании особой зоны на островах в Тихом океане, являющихся предметом территориального спора с Японией, сообщают СМИ.
В прошлом месяце на проводимом правительством Восточном экономическом форуме во Владивостоке Путин в одностороннем порядке объявил о своём плане создать зону, в которой предприятия будут освобождены от уплаты пошлин и корпоративного налога.
Острова под управлением России, которые Токио называет Северными территориями, были захвачены у Японии бывшим Советским Союзом в конце Второй мировой войны. Территориальный спор помешал Токио и Москве заключить мирный договор о Второй мировой войне.
Согласно сообщению информационного агентства ИТАР-ТАСС в понедельник, заместитель премьер-министра России, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко 17 октября заявил во время своего визита на один из островов, что, по его мнению, план по развитию региона будет выполнен в кратчайшие сроки.
В то время как российские правительственные чиновники обычно посещают регион только на один день, поездка Григоренко на остров Эторофу продолжалась три дня, с 15 по 17 октября.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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