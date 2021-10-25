Президент РФ Путин заявил о решимости заключить мирный договор с Японией

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Москва, 21 октября. (Jiji Press). Президент России Владимир Путин заявил о своей непоколебимой решимости добиться заключения мирного договора, чтобы формально положить конец боевым действиям между Японией и Россией в военное время, несмотря на частую смену премьер-министров в Японии.

Интересы японских и российских граждан не будут затронуты, сказал Путин на встрече экспертов в городе Сочи на юге России, когда его попросили прокомментировать отношения между Токио и Москвой после того, как Кисида Фумио сменил на посту премьер-министра Японии Сугу Ёсихидэ в начале октября.

Президент РФ сказал, что глаза людей в Японии и России прикованы к окончательной резолюции, ведущей к заключению двустороннего мирного договора, и добавил, что российское правительство будет стремиться к достижению этой цели, даже если произойдут кадровые изменения в японской политической жизни.

Путин, однако, непреклонен в своём стремлении подписать договор без ущерба для давнего территориального спора двух стран по поводу четырёх северо-западных островов Тихого океана, контролируемых Россией, которые Япония считает своими.

Токио и Москва до сих пор не смогли заключить договор из-за территориального спора в связи с Северными территориями, которые были захвачены бывшим Советским Союзом у Японии в конце войны.

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