Премьер-министр Японии выразил поддержку суверенитета Украины

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Токио, 15 февраля (Jiji Press). В телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в условиях опасений по поводу возможного вторжения России в Украину премьер-министр Японии Кисида Фумио выразил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

В ходе 30-минутных переговоров Кисида заявил, что Япония последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не может согласиться с односторонним изменением статус-кво.

Лидеры Японии и Украины договорились настойчиво продолжать дипломатические усилия по деэскалации ситуации.

Они обсудили защиту японских граждан в Украине и возможные экономические санкции против России в случае вторжения.

Кисида предложил предоставить Украине экстренный кредит в размере около 100 миллионов долларов. По словам Кисиды, Зеленский подробно объяснил ситуацию в Украине в связи с концентрацией российских войск.

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