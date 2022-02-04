В Японии рассматривают возможность перенаправления импортируемого сжиженного газа в Европу в связи с ситуацией вокруг Украины

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Токио, 3 февраля (Jiji Press). Японское правительство рассматривает возможность перенаправления в Европу части поставок импортного сжиженного газа, чтобы подготовиться к возможному прекращению поставок газа в регион в случае российского вторжения в Украину, сообщают информированные источники.

Согласно источникам, правительство так реагирует на обращение администрации президента США Джо Байдена.

По словам источников, Япония будет работать с Соединёнными Штатами и европейскими странами, чтобы наметить конкретные планы действий на случай непредвиденных обстоятельств в Украине.

Природный газ, используемый в Европе, в основном поставляется из России по суше, в основном по трубопроводам. Если Россия вторгнется в Украину и попадёт под экономические санкции США и Европы, Россия может ответить прекращением поставок в Европу природного газа.

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