Посол России предупредил Японию в отношении возможных санкций против России в связи с Украиной
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Токио, 2 февраля (Jiji Press). Посол России в Японии Михаил Галузин предупредил Японию в связи с возможностью введения санкций против России из-за Украины, где нарастает напряжённость.
Такие санкции со стороны Японии были бы «контрпродуктивны» и не способствовали бы созданию позитивной атмосферы в отношениях двух стран, заявил Галузин на пресс-конференции в Клубе иностранных журналистов в Токио.
США и другие страны предупредили о жёстких санкциях против России, которая концентрирует войска у границы с Украиной.
Если Россия вторгнется в Украину, то Японию, члена Большой семёрки, попросят действовать согласованно с Соединенными Штатами и другими странами.
В ходе телеконференции с президентом США Джо Байденом в прошлом месяце премьер-министр Японии Кисида Фумио согласился продолжать тесную координацию с Соединёнными Штатами и другими странами для принятия «решительных мер» в ответ на любое нападение на Украину.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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