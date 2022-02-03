Посол России предупредил Японию в отношении возможных санкций против России в связи с Украиной

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Токио, 2 февраля (Jiji Press). Посол России в Японии Михаил Галузин предупредил Японию в связи с возможностью введения санкций против России из-за Украины, где нарастает напряжённость.

Такие санкции со стороны Японии были бы «контрпродуктивны» и не способствовали бы созданию позитивной атмосферы в отношениях двух стран, заявил Галузин на пресс-конференции в Клубе иностранных журналистов в Токио.

США и другие страны предупредили о жёстких санкциях против России, которая концентрирует войска у границы с Украиной.

Если Россия вторгнется в Украину, то Японию, члена Большой семёрки, попросят действовать согласованно с Соединенными Штатами и другими странами.

В ходе телеконференции с президентом США Джо Байденом в прошлом месяце премьер-министр Японии Кисида Фумио согласился продолжать тесную координацию с Соединёнными Штатами и другими странами для принятия «решительных мер» в ответ на любое нападение на Украину.

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