G-7 предупреждает о «высокой цене», которую придётся заплатить, если Россия вторгнется в Украину
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Ливерпуль, Англия, 12 декабря. (Jiji Press). Министры иностранных дел стран Большой семёрки предупредили, что России придется заплатить «серьёзную цену», если она вторгнется в Украину.
В совместном заявлении, опубликованном после двухдневной встречи 12 декабря, министры заявили, что «они едины в осуждении наращивания военной мощи России и агрессивной риторики в отношении Украины».
«Россия не должна сомневаться в том, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь серьёзные последствия и серьёзную цену», – говорится в заявлении, посвящённом отношениям этих двух стран.
Во встрече Большой семёрки в Ливерпуле в Англии участвовали представители Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Соединённых Штатов, а также Европейского Союза.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила на пресс-конференции 12 декабря, что «Большая семёрка» ясно дала понять, что любое вторжение в Украину со стороны России будет иметь серьёзные последствия.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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