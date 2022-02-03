Генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу заявил, что в случае вторжения России в Украину Япония примет соответствующие меры в сотрудничестве с США
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Токио, 2 февраля (Reuters). Генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу на пресс-конференции во второй половине дня 2 февраля сказал, что японское правительство пристально наблюдает за проблемой возможного вторжения России в Украину и серьёзно обеспокоено, выразив мнение, что Япония ответит соответствующим образом в сотрудничестве с Соединёнными Штатами.
По данным информационного агентства «Дзидзи цусин» и других источников, посол России в Японии Галузин, проводя в Токио лекцию 2 февраля, заявил, что, если Япония введет санкции против России по украинскому вопросу, это будет контрпродуктивно и не будет способствовать созданию хорошей атмосферы в отношениях Японии и России. Это было воспринято как сдержанное заявление против сотрудничества Японии с США в вопросе введения санкций против России.
Генеральный секретарь кабинета министров Мацуно отметил, что воздержится от ответов на каждое заявление российской стороны. Кроме того, он отметил, что на предыдущих телепереговорах лидеров Японии и США и телефонных переговорах между министрами иностранных дел Японии и США 2- февраля «мы подтвердили, что будем сотрудничать с США. Японское правительство будет реагировать соответствующим образом».
В отношении того, что префектура Вакаяма запросила о введении режима особых мер по сдерживанию инфекции в связи с широким распространением вируса Мацуно сказал, что правительство незамедлительно рассмотрит этот вопрос на основании решения парламентского комитета. Он добавил, что временные рамки применения таких мер пока уточняются, и что в настоящее время нет подобных заявлений от других префектур.
Перевод с японского языка Nippon.com.
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