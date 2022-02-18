Премьер-министр Японии Кисида Фумио призвал Путина искать дипломатическое решение ситуации вокруг Украины
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Токио, 18 февраля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио провёл телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, призвав его искать решение ситуации вокруг Украины дипломатическим путём.
В ходе 25-минутных переговоров Кисида также призвал Путина избегать попыток изменить статус-кво силой.
Японский и российский лидеры провели телефонные переговоры во второй раз с момента вступления Кисиды в должность в прошлом году. Их предыдущие переговоры состоялись в октябре.
В ходе переговоров, проведенных по просьбе японской стороны, Кисида сказал Путину, что Япония с большой тревогой наблюдает за ситуацией в Украине. По словам японских официальных лиц, Путин объяснил позицию своей страны.
«Мы стремимся продолжать настойчивые дипломатические усилия по ослаблению напряженности», – сказал Кисида журналистам после переговоров с Путиным. Япония «адекватно отреагирует на реальную ситуацию, сотрудничая с международным сообществом, в том числе с нашими партнерами по «большой семёрке», – сказал он.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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