Премьер-министр Японии Кисида Фумио призвал Путина искать дипломатическое решение ситуации вокруг Украины

Новости

Токио, 18 февраля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио провёл телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, призвав его искать решение ситуации вокруг Украины дипломатическим путём.

В ходе 25-минутных переговоров Кисида также призвал Путина избегать попыток изменить статус-кво силой.

Японский и российский лидеры провели телефонные переговоры во второй раз с момента вступления Кисиды в должность в прошлом году. Их предыдущие переговоры состоялись в октябре.

В ходе переговоров, проведенных по просьбе японской стороны, Кисида сказал Путину, что Япония с большой тревогой наблюдает за ситуацией в Украине. По словам японских официальных лиц, Путин объяснил позицию своей страны.

«Мы стремимся продолжать настойчивые дипломатические усилия по ослаблению напряженности», – сказал Кисида журналистам после переговоров с Путиным. Япония «адекватно отреагирует на реальную ситуацию, сотрудничая с международным сообществом, в том числе с нашими партнерами по «большой семёрке», – сказал он.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме