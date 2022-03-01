Премьер-министр Японии Кисида Фумио выразил солидарность с народом Украины

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Токио, 28 февраля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио во время телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил солидарность с народом Украины в связи с вторжением России в страну.

Кисида сказал Зеленскому, что он с народом Украины, который борется за защиту суверенитета и территории своей страны, своей Родины и своих семей.

В Twitter после разговора Зеленский выразил благодарность за санкции Японии в отношении России и экстренную гуманитарную помощь Украине.

После переговоров с Зеленским Кисида сообщил журналистам, что правительство Японии в рамках своих санкций в том числе ограничит операции с центральным банком России.

Кисида также заявил, что Япония введёт санкции в отношении белорусских лиц и организаций, включая президента Александра Лукашенко, заявив, что причастность Беларуси к нападению на Украину очевидна.

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