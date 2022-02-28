Микитани Хироси, президент японского гиганта онлайн-торговли Rakuten, пожертвует миллиард йен Украине

Новости

Токио, 27 февраля (Jiji Press). Президент, председатель и главный исполнительный директор Rakuten Group Inc. Микитани Хироси сообщил в своём Твиттере, что его семья передаст 1 миллиард йен правительству Украины, которая подверглась нападению со стороны России.

По словам руководителя крупного японского оператора киберторговли, пожертвование, которое будет доставлено через посольства, будет использовано для гуманитарной помощи.

В Твиттере Микитани написал, что действия России являются «вызовом демократии» и что он хочет, чтобы японское правительство продемонстрировало более жёсткую позицию по отношению к России.

Rakuten также предоставляет купоны для бесплатной голосовой связи в Украине в своем приложении Viber.

27 февраля Микитани опубликовал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому в Твиттере, где он сказал: «Я глубоко опечален известием о военном нападении на Украину. Мои мысли с вами и украинским народом».

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме