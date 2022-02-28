Япония поддержала отключение ряда российских банков от системы SWIFT
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Токио, 27 февраля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что Япония присоединится к инициативе США и Европейского Союза по исключению ряда российских банков из Общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT) в качестве новой финансовой санкции против России за ее продолжающееся вторжение в Украину.
Он также продемонстрировал план замораживания активов, принадлежащих президенту России Владимиру Путину и другим высокопоставленным российским государственным чиновникам.
Правительство Японии предоставит Украине экстренную гуманитарную помощь на сумму 100 млн долларов, добавил Кисида.
«Теперь мы должны объединиться и действовать решительно, чтобы защитить саму основу международного порядка, – сказал Кисида журналистам в своей официальной резиденции. – Мы покажем, что цена акта насилия будет высокой».
«Мы больше не можем продолжать отношения с Россией, как раньше», – сказал Кисида, подчеркнув готовность Японии идти в ногу со странами Запада, чтобы усилить давление на Россию в связи с её военной агрессией против Украины.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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