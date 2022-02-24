Япония объявила о санкциях против России

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Токио, 23 февраля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио объявил о ряде санкций в ответ на признание Россией независимости сепаратистских регионов на востоке Украины.

Япония приостановит выдачу виз людям, имеющим отношение к отколовшимся от Украины Донецкой и Луганской областям, заморозит их активы, запретит торговлю с этими двумя областями и запретит выпуск и торговлю российскими государственными облигациями, сообщил Кисида журналистам.

Он объявил о санкциях после переговоров с правительственными чиновниками, включая генерального секретаря кабинета министров Мацуно Хирокадзу и генерального секретаря Секретариата национальной безопасности Акибу Такэо.

«Мы настаиваем на том, чтобы Россия вернулась к усилиям по урегулированию ситуации дипломатическим путём», – сказал Кисида.

Однако звучит и критика – говорят, что японские санкции ограничены отколовшимися украинскими регионами и, таким образом, будут иметь лишь ограниченный эффект.

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