Япония призывает живущих в России граждан Японии подумать о выезде из этой страны в условиях российской агрессии в Украине
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Токио, 7 марта (Jiji Press). Министерство иностранных дел Японии повысило уровень предупреждения о поездках в Россию до третьего уровня, второго по величине в четырёхуровневой системе рекомендаций, призвав японских граждан, находящихся в России, рассмотреть возможность выезда из страны в условиях продолжающегося вторжения России в Украину.
Министерство принимает такие меры в том числе из-за взаимного закрытия воздушного пространства Россией и западными странами, ограничивающего маршруты вылета из России, и экономических санкций, которые были введены против России в связи с военной агрессией и уже начали сказываться на жизни людей в стране.
«Мы призываем японцев не ездить в Россию ни с какой целью», – заявил представитель министерства.
Для российских районов возле границы России и Украины принято предупреждение четвёртого, высшего уровня, находящихся там японских граждан призывают к эвакуации.
«Санкции со стороны ряда стран начали сказываться на гражданской жизни в России, создавая различные проблемы», – заявил 7 марта премьер-министр Японии Кисида Фумио на заседании комитета по бюджету Палаты советников, верхней палаты парламента.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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