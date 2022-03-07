Группа семи развитых стран предупреждает о новых жёстких санкциях в ответ на российскую агрессию в Украине
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Брюссель, 4 марта (Jiji Press). Министры иностранных дел «Большой семёрки» выступили с совместным заявлением, в котором предупредили, что они «продолжат вводить дополнительные жёсткие санкции» в ответ на российскую агрессию в Украине.
В заявлении, принятом на встрече в Брюсселе, министры G-7 также заявили, что «призывают Россию прекратить атаки, особенно в непосредственной близости от украинских атомных электростанций». Это связано с тем, что российские войска заняли Запорожскую АЭС на юго-востоке Украины и устроили пожар. Впоследствии пожар, вызванный их нападением, был потушен.
Из-за развития войны в Украине и усиления российских атак страны «Большой семерки» вновь подтвердили, что они продолжат сотрудничество и готовы оказать дальнейшее давление на администрацию президента России Владимира Путина.
Выступая перед журналистами после переговоров «Большой семёрки», госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что война в Украине может закончиться нескоро и что жёсткое давление на Россию необходимо продолжать до тех пор, пока война не закончится и Россия не покинет Украину.
В совместном заявлении министров G-7 говорится, что Россия должна немедленно прекратить продолжающееся наступление на Украину и немедленно вывести свои вооружённые силы.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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