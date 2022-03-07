В Японии покупают сине-жёлтые продукты в знак поддержки Украины

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Токио, 6 марта (Jiji Press). В условиях продолжающегося вторжения России в Украину сине-жёлтые товары цветов украинского флага хорошо продаются в Японии, люди ищут способы выразить свою поддержку Украине и молиться за мир.

Некоторые из производителей передают доходы от продажи таких продуктов Украине.

Интернет-магазин Kokkis, торгующий товарами с флагами стран мира, был завален заказами на брелки и значки с изображением украинского флага с момента начала российского вторжения 24 февраля.

По словам магазина, такие товары распродаются быстро, они не успевают восполнять запасы.

Некоторые из клиентов отправляют в магазин сообщения – один, например, говорил: «Я сделал заказ с мыслями об Украине», другой покупатель написал: «Я хочу носить (предмет с изображением украинского флага), чтобы продемонстрировать свое несогласие с войной».

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