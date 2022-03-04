Премьер-министр Японии Кисида Фумио раскритиковал путинские угрозы ядерным оружием

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Токио, 3 марта (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио раскритиковал президента России Владимира Путина за угрозы применения ядерного оружия в конфликте в Украине.

Приказ Путина о приведении российских ядерных сил в состояние повышенной боевой готовности «просто возмутителен, – заявил Кисида на пресс-конференции. – Нельзя мириться с применением или угрозой применения ядерного оружия».

«Вторжение России в Украину – возмутительный акт, нарушающий международное право», – заявил он в преддверии телеконференции с лидерами других стран «четверки» Японии, США, Австралии и Индии, которая должна состояться позднее в четверг.

«Применение силы для изменения статус-кво неприемлемо, – подчеркнул Кисида, добавив: – Чрезвычайно важно, чтобы мы продолжали придерживаться этой позиции с точки зрения безопасности Японии, особенно в то время, когда обстановка в области безопасности в Восточной Азии становится все более суровой».

Он также сказал, что сделает все возможное, чтобы защитить японских граждан.

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