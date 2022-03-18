Премьер-министр Японии Кисида Фумио: примирительная политика Абэ Синдзо по отношению к Путину не дала результатов

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Токио, 17 марта (Jiji Press). Примирительная позиция бывшего премьер-министра Абэ Синдзо по отношению к президенту России Владимиру Путину не дала результатов для Японии, заявил премьер-министр Кисида Фумио.

Кисида также исключил внесение изменений, касающихся экономического сотрудничества с Москвой, в проект государственного бюджета на 2022 финансовый год.

На заседании бюджетного комитета Палаты советников, верхней палаты парламента Японии, Кисида заявил, что администрация Абэ «к сожалению, не достигла своей цели» добиться прогресса в переговорах по урегулированию территориального спора между двумя странами и заключению мирного договора по Второй мировой войне.

Комментарий прозвучал в ответ на вопрос Рэнхо из главной оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии, которая указала, что Абэ во время пребывания в должности премьер-министра заигрывал с Путиным.

В качестве премьер-министра Абэ встречался с Путиным в общей сложности 27 раз, в том числе в префектуре Ямагути на западе Японии, где расположен избирательный округ Абэ.

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