Шесть российских военных кораблей прошли через пролив Соя в Японии

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Токио, 15 марта (Jiji Press). Шесть кораблей ВМФ России прошли через пролив Соя между мысом Соя в самой северной префектуре Японии Хоккайдо и российским островом Сахалин, как сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Мацуно Хирокадзу.

Японское правительство заявило российской стороне, что оно внимательно и с серьёзной обеспокоенностью наблюдает за усилением активности российских вооружённых сил в районах вокруг Японии в условиях кризиса вокруг Украины, заявил этот высокопоставленный представитель правительства.

«Российские военные проводят масштабные крупномасштабные военно-морские учения в Охотском море и других районах с февраля в связи с вторжением Москвы в Украину, и мы считаем, что эти шесть кораблей участвовали в учениях, – сказал Мацуно. – Мы будем собирать информацию (о происшествии) и будем начеку, ощущая напряжённость».

По данным министерства обороны Японии, Морские силы самообороны заметили шесть кораблей примерно в 130 км к юго-востоку от мыса Соя, самой северной части Хоккайдо, около полуночи 13 марта. Они поплыли на запад через пролив Соя в сторону Японского моря.

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