Бывший российский дипломат подозревается в краже информации в Японии

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Токио, 22 мая (Jiji Press). Японская полиция направила в прокуратуру документы о бывшем российском дипломате по делу об утечке данных, касающемся крупного японского оператора мобильной связи SoftBank Corp.

52-летний Антон Калинин подозревается в том, что, подстрекая бывшего начальника отдела SoftBank получать секретные данные, в том числе на базовых станциях мобильных телефонов, без авторизации с серверного компьютера в компании 18 февраля и 26 марта 2019 года, он нарушил закон о недобросовестной конкуренции.

Как сообщают источники, Бюро общественной безопасности столичной полиции Токио считает, что Калинин был тайным агентом Службы внешней разведки России (СВР).

Калинин, в то время заместитель торгового представителя России в Японии, выехал из Японии 10 февраля этого года, не ответив на запрос токийской полиции по этому делу.

Бывший сотрудник SoftBank Араки Ютака (48 лет), которому предъявлено обвинение по этому делу, передавал секретные данные Калинину через несколько дней после получения данных 18 февраля и 26 марта, а позже получил деньги от бывшего дипломата, как сообщают источники.

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