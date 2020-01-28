Российские власти задержали и выслали японского журналиста

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Москва, 27 января (Jiji Press). Информационное агентство «Кёдо цусин» сообщило о том, что во Владивостоке российские власти задержали журналиста этой компании, опросили о собираемой им информации и освободили примерно через пять часов, приказали покинуть страну в течение 72 часов, после чего 26 января он покинул Россию.

Российские СМИ в тот же день ранее сообщали о кратковременнм задержании 25 декабря 2019 года во Владивостоке японского журналиста; по их сообщению, представитель МИДа России заявил, что «(японский журналист) пытался получить секретные материалы о российских военных возможностях на Дальнем Востоке».

Отдел безопасности Управления полиции Японии 25 января задержал бывшего сотрудника крупнейшего японского оператора мобильной связи Softbank Corp. по подозрению в незаконной продаже коммерческих секретов фирмы двум работникам офиса российского торгпредства в Японии; полиция также попросила двух российских граждан, предположительно являющихся сотрудниками разведки, явиться на допрос в ответственные организации, в том числе в МИД Японии..

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